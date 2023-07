Calcio: Palermo; Vasic, lusingato da paragone con Tardelli

"Sono serbo e mi ispiro a Milinkovic Savic. La cosa che mi piace di lui è come usa il fisico e come usa la qualità che ha. Fa tanti gol, va sempre in area e sa costruire". Lo ha detto il nuovo centrocampista del Palermo Aljosa Vasic, serbo di origine ma nato a Padova nel 2002, incontrando i giornalisti nel ritiro trentino di Ronzone che ospita la preparazione precampionato.

"Sono un giocatore diverso rispetto a lui - ha aggiunto Vasic - ma cerco di migliorare anche nelle piccole cose come nella trasmissione dei passaggi. Cerco di limare i dettagli per diventare un giocatore completo. Giocare in serie C mi ha migliorato dal punto di vista fisico: nei tre anni passati al Padova ho imparato a prendere il ritmo del calcio dei grandi dopo il salto dal settore giovanile".

Vasic aveva richieste dalla Serie A, ma ha preferito la B a Palermo. Per il club rosanero il suo acquisto, al costo di oltre 3 milioni di euro bonus compresi, rappresenta l'ingaggio più oneroso della breve storia del City Football Group come proprietari del club. "Essere al Palermo è incredibile - ha detto Vasic - Appena ho sentito che mi volevano ho detto subito di sì, per un giovane come me è un sogno. Quando parli di questa squadra parli di storia. Non mi spaventa la pressione. Il Barbera l'ho solo visto da fuori, l'anno scorso sono stato in vacanza a Palermo. Non vedo l'ora di entrarci e giocarci. Non bado a quanto mi hanno pagato, sono uno che lavora e dà tutto, cercherò di dimostrare il mio valore in campo. Il Palermo crede tanto in me. Mi hanno fatto sentire importante". Nel corso delle ultime stagioni Vasic ha cambiato tanti allenatori. "Ognuno di loro mi ha fatto crescere - ha detto Vasic - Andrea Mandorlini mi ha paragonato a Jorginho perché l'ha avuto da giovane e lo ha fatto crescere. Ha fatto crescere anche me e magari ha visto caratteristiche simili. Il paragone con Tardelli mi lusinga.

Penso che sia il sogno di tutti diventare un giocatore così forte. Vincenzo Torrente mi ha paragonato a lui e mi ha fatto trovare continuità. Anche Bruno Caneo a Padova mi ha insegnato tanto. Mi hanno fatto giocare in ruoli diversi e questo mi ha reso duttile".



