A Favignana la Summer School per l'educazione ambientale

Fino al 16 luglio, 24 giovani provenienti da tutto il mondo saranno a Favignana per partecipare alla Summer School, un programma di educazione ambientale che si propone di formare i ragazzi sui temi della tutela dell'ambiente, la salvaguardia dei mari, i cambiamenti climatici, le politiche di sviluppo sostenibile e le nuove tecnologie che consentono di ridurre l'impatto dell'uomo sul pianeta. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Solemar Eventi, è svolta in collaborazione con il National Geographic, il Comune, l'Area marina protetta, Wwf, la comunità locale e con il patrocinio della Regione Siciliana. La Summer School fa parte del programma del Marettimo Italian Film Fest 2023 - We love the sea, che si terrà dal 19 luglio al 22 luglio. Tra gli ospiti Maria Grazia Cucinotta, Donatella Finocchiaro, Pino Ammendola, Alessio Vassallo. A condurre la serata finale, con la consegna del premio Stella Maris, il 22 luglio, saranno Federico Quaranta e Roberta Morise. Si esibiranno Colapesce e Di Martino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA