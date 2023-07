Green Pop Palermo Fest, 17 artisti da domani a ottobre

Sessantamila i biglietti venduti finora per la prima edizione del Green Pop Palermo Fest, organizzata a Palermo da Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti. Da luglio a ottobre scelte le location del Velodromo Paolo Borsellino, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa: 17 i nomi, 22 gli spettacoli. Si comincia domani con Lazza, secondo classificato al festival di Sanremo, e si conclude con Claudio Baglioni il 12, 13 e 14 ottobre.

Oltre a Lazza e Baglioni gli artisti che si esibiranno sono Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri, Diodato, Carmen Consoli & Elvis Costello, Umberto Tozzi, Geolier, Ernia, Salmo, Fabri Fibra, Rocco Hunt, Articolo 31, Tananai, Mr Rain, Madame, Tedua.

Per il sindaco Roberto Lagalla "il cartellone presenta un elenco ricco e prestigioso di artisti del panorama musicale italiano e dimostra come la città stia tornando a essere un punto di riferimento a livello nazionale dei grandi eventi e dei concerti".

Per Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, "dopo anni di buio e silenzio, dopo l'antipasto dello scorso anno del duo Venditti & De Gregori, dopo il doppio show della più grande rockstar italiana Vasco Rossi, da domani, e per tutta l'estate, la grande musica tricolore torna a Palermo".

Secondo Giampiero Cannella, assessore Politiche culturali, "saranno 17 appuntamenti che permetteranno ai palermitani di poter godere dal vivo di alcuni dei più importanti artisti italiani, ma anche un'occasione importante per i turisti che verranno in città, come ha ampiamente dimostrato il doppio concerto di Vasco Rossi, che ha creato pure un indotto economico di rilievo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA