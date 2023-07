Chiude Collina dei cani ad Acate, 'in 3 anni spesi 40mila euro'

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Chiude "La Collina dei Cani" ad Acate. L' Associazione fornisce servizi educativi e socio-assistenziali riferiti alla relazione uomo/cane. Ma in tre anni di attività non ha mai potuto svolgere ciò per cui era nata. È stata scambiata per un rifugio: cani randagi o abbandonati venivano portati alla Collina e Maria Mezzasalma, che gestisce la struttura, era costretta ad occuparsene.

"Ho fallito - spiega - La Collina dei cani è morta. In tre anni ho speso 40mila euro in cibo, cure, alloggi, recinzioni per circa cento cani. Questo territorio non è pronto a vivere una realtà come questa. Tutti hanno scambiato la Collina dei cani per un canile e hanno portato qui tutti gli animali. Sono costretta a chiudere". La Collina dei cani era nata su iniziativa di Maria Mezzasalma, docente del Siua (Scuola interazione uomo animale) di Bologna. La donna, dopo una vita lavorativa trascorsa a Firenze, aveva fondato un'associazione per fornire servizi educativi e socio-assistenziali sul rapporto uomo/cane. La sede era nei sette ettari alla periferia di Acate: qui Maria avrebbe voluto avviare corsi per una relazione consapevole uomo-animale, offrire consulenza per cani con problemi di gestione o comportamento, lezioni per scuole primarie e secondarie, attività sportive, ecoturismo.

"Dopo aver resistito e navigato in mezzo a tutte le intemperie, la Collina dei Cani è stata travolta da un'ultima tempesta e alla fine si è inabissata. In verità non ho fallito: mi sono trovata solo nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

In tre anni ho salvato più di cento cani e in mille giorni sono una marea di soldi, di tempo, di emozioni belle e brutte. Alla Collina non ho mai avuto gli spazi per poter lavorare e svolgere le attività per cui il progetto era nato. Come fare un'ora di lezione in un luogo dove vivono tanti animali? Vi assicuro che è un delirio".

La chiusura lascia l'amaro in bocca. Maria Mezzasalma non si arrende ed è pronta per altri progetti. "Mi chiamavano anche a mezzanotte per affidarmi i cani che trovavano o li lasciavano dietro il cancello. Nel Nord Italia è un problema che non esiste più. Nel Sud il randagismo non è mai stato risolto perché le amministrazioni non sono in grado di affrontarlo". (ANSA).