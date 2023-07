Caronte rescinde contratto con Regione per le isole minori

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Il tribunale del riesame ha confermato il sequestro di tre navi della Caronte & Tourist Isole Minori e la compagnia, dopo aver riunito il Consiglio d'amministrazione, ha deciso di rescindere il contratto con la Regione, pur impegnandosi a continuare i collegamenti tra Milazzo e le Isole Eolie, Trapani e le Egadi, e Palermo con Ustica, ma a prezzi di mercato, "con tariffe che, nei limiti del possibile, non si discostino da quelle attuali", spiega la compagnia, che annuncia ricorso sul provvedimento che mantiene il sequestro: "Siamo fiduciosi nel poter dimostrare le condizioni di piena agibilità delle navi allo stato negate, nonostante le attestazioni di idoneità rilasciate da autorità pubbliche e soggetti certificatori".

Intanto, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato un vertice urgente a Palazzo d'Orleans per cercare di individuare una soluzione. "La Regione, pur prendendo atto dell'intendimento della società a continuare il servizio, vigilerà affinché in piena stagione estiva vengano evitati disservizi a turisti e residenti". (ANSA).