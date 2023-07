Calcio: Lucioni, a Palermo per la quinta promozione in A

"Ho già fatto il poker di promozioni: due a Lecce, una a Benevento e una a Frosinone.

L'obiettivo è il pokerissimo". Lo ha detto il difensore Fabio Lucioni, uno dei volti nuovi del Palermo, nel ritiro dei rosanero a Ronzone. Il giocatore, esperto di promozioni in Serie A, vuole confermarsi anche a Palermo.

"La voglia di promozione c'è - ha aggiunto Lucioni - L'obiettivo è essere ambiziosi in una società che ha iniziato a spianare la strada già da un paio d'anni: ora c'è da percorrere questa strada, cercare di essere uniti e dare il massimo ogni giorno. Se vogliamo raggiungere obiettivi importanti non dobbiamo basarci sulle chiacchiere, ma fare i fatti".

Lucioni ha scelto la maglia rosanero senza pensarci troppo.

"Ho sposato un progetto - ha detto - Scegliere Palermo è stato un po' come ricominciare. Ho accettato con l'entusiasmo di un ragazzino nonostante abbia quasi 36 anni. Appena arrivata la telefonata non ci ho pensato due volte, voglio dimostrare ancora di poter essere competitivo. Voglio dare qualcosa di importante a questa squadra. Quando ho visto il numero di Corini ho immaginato cosa volesse. Ho accettato perchè mi sento in debito con lui. A Lecce le cose non sono andate come speravamo con l'eliminazione ai playoff e ora possiamo rimediare. L'ho ritrovato carico e trasmette già tanta voglia di portare il Palermo dove merita".

Il difensore ha parlato anche di mercato e di uno degli obiettivi dei rosanero. "Ho sentito Roberto Insigne - ha ammesso Lucioni - è carico e ha voglia di fare parte di questo gruppo.

Mi auguro che si possa chiudere presto questa trattativa per creare un gruppo forte e coeso che possa arrivare in fondo e fare bene. Credo che lui possa spostare gli equilibri delle gare, ha qualità importanti per questa categoria e lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Sarei contentissimo se arrivasse".



