Progetto università Palermo per salvare monumenti da umidità

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Un progetto rivoluzionario che tutelerà i siti storici contro il nemico numero uno, l'umidità.

Con l'ausilio di un dispositivo di gestione intelligente rivolto a sistemi di deumidificazione elettrofisici, monumenti, biblioteche storiche avranno un'arma di difesa in più. Un dispositivo messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, allo scopo di essere uno scudo importante all'interno di microclimi umidi che potrebbero salvaguardare strutture quali castelli, monumenti, palazzi, archivi o biblioteche.

Il progetto, denominato Digidel, è sviluppato con i fondi europei "Sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala".

Il dispositivo agisce attraverso una bassa frequenza elettromagnetica. E' una tecnologia già utilizzata per altre funzioni ma che l'Università ha studiato e applicato, attraverso una ricerca, indirizzandola verso quelle strutture storiche che hanno bisogno di interventi per scongiurare, nel tempo, danni arrecati dall'umidità.

Il dispositivo è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza di istituzioni regionali e del mondo universitario: l'assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, il professore Antonino Valenza, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, il professore Enrico Camilleri, docente di politica e programmazione Europea dell'Università Lumsa, il professore Giuseppe Aiello, docente di impianti industriali dell'Università di Palermo nonché responsabile del progetto Digidel, l'ingegnere Fabrizio Marchese, responsabile del progetto per la società Skm. (ANSA).