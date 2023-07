Migranti altri 4 sbarchi a Lampedusa,oggi approdati in mille

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Altri cinque sbarchi, per un totale di 203 migranti, si registrano nelle ultime ore a Lampedusa. A soccorrere le carrette, in area Sar italiana, sono state le motovedette della Guardia costiera, dalle Fiamme Gialle e un assetto Frontex della Romania. Sui natanti c'erano da un minimo di 33 ad un massimo di 47 persone, fra cui donne e bambini, originarie di Guinea, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Senegal, Gambia, Mali, Togo, Mauritiana, Congo e Sudan.

I migranti hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia.

I cinque natanti sono stati lasciati alla deriva dai soccorritori.

Salgono così a 22, per un totale di 1.002 persone, gli sbarchi dalla mezzanotte.

All'hotspot di contrada Imbriacola, dove sono stati portati anche gli ultimi arrivati, gli ospiti sono adesso 1.618. Dopo il trasferimento di 577, a Porto Empedocle e Bergamo, la Prefettura di Agrigento ha fatto effettuare lo spostamento di altri 190 migranti con il traghetto di linea che giungera' all'alba di domani a Porto Empedocle. (ANSA).