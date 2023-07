Sono 1.861 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, dopo gli ultimi approdi di stanotte.

La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, per la mattinata ha predisposto due trasferimenti: 400 lasceranno l'isola con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle e 177, con un volo charter, verranno spostati a Bergamo.

L'ufficio territoriale del governo è al lavoro per pianificare altri trasferimenti per la giornata.



