Migranti: 12 sbarchi durante la notte a Lampedusa, sono 571

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - Sono 571 i migranti sbarcati, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa. Viaggiavano su 12 barchini soccorsi in area Sar italiane, o agganciati nelle acque antistanti all'isola, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Una barca di ferro di 7 metri, con a bordo 62 persone, fra cui 7 donne e 4 minori, è riuscita ad arrivare invece direttamente a molo Madonnina.

Ieri, sull'isola, c'erano stati 14 approdi con un totale di 600 migranti.

Sugli ultimi barchini soccorsi durante la notte c'erano da un minimo di 37 ad un massimo di 62 profughi originari di Mali, Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Senegal, Bangladesh e Sudan. La maggior parte dei 12 natanti è salpata da Sfax in Tunisia, ma alcuni hanno riferito d'aver iniziato il viaggio da Zawia in Libia. (ANSA).