Mafia: questore Palermo, è infiltrata nell'economia

(ANSA) - PALERMO, 10 LUG - "L'operazione di polizia che stamani ha portato all'esecuzione di 18 misure cautelari, ha disarticolato il mandamento mafioso di Resuttana, portando all'arresto del suo reggente e di altri uomini d'onore che ne costituivano figure di spicco nella gestione di sistematiche attività di estorsione ai danni di imprenditori di ogni ambito.

Ma l'aspetto più rilevante consiste nell'aver portato alla luce la collaborazione alle attività criminali di professionisti, la cosiddetta borghesia mafiosa, che non ha esitato a mettere a disposizione le proprie competenze a vantaggio di cosa nostra".

Lo ha detto il questore di Palermo Leopoldo Laricchia commentando l'operazione Resurrezione che ha portato all'arresto di 18 indagati per mafia nel mandamento di Resuttana a Palermo. "Ulteriore infiltrazione nell'economia si è realizzata mediante imprenditori della ristorazione che hanno a tutti gli effetti costituito una vera e propria impresa mafiosa insieme con il reggente del mandamento, con grave alterazione della concorrenza e della libertà di iniziativa economica - ha aggiunto il questore - Questa operazione purtroppo fa emergere come, contrariamente al discorso pubblico ufficiale, una parte del mondo delle professioni e dell'impresa sia permeabile ai facili guadagni conseguiti attraverso l'utilizzo della forza intimidatrice della mafia". (ANSA).