In corso in Sicilia le riprese nuovo film di Alessandro Siani

Sono in corso in Sicilia le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, Succede anche nelle migliori famiglie, una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema prodotto da Fulvio e Federica Lucisano.

Alessandro Siani, anche autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci, è Davide Di Rienzo, la persona meno realizzata di una famiglia all'apparenza perfetta.

La morte del padre, eccellente professionista e modello inarrivabile, sconvolge gli equilibri e le certezze di tutti: di Davide, di mamma Lina e dei fratelli Renzo e Isabella. Ma con i Di Rienzo i drammi fanno ridere e le tragedie familiari diventano una scatenata commedia, col risvolto 'nero' di un cadavere imprevisto da nascondere. Tanti colpi di scena e segreti svelati saranno per Davide, da sempre pecora nera della famiglia, l'occasione per dimostrarsi il più sincero e talentuoso di tutti.

La commedia, che sarà nelle sale il 1° gennaio 2024 distribuita da 01 Distribution, è interpretata da Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Antonio Catania, Anna Galiena, Euridice Axen e Sergio Friscia.



