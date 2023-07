Il racconto delle Termopili al Tindari Festival

Debutto in prima nazionale domani sera 11 luglio alle 20.00 per il pubblico del Tindari Festival dello spettacolo "Quando venne buio (racconto dalle Termopili)", scritto e diretto da Giovanni Arezzo: in scena, nei panni di Aristodemo, unico sopravvissuto della battaglia, Stefano Panzeri, accompagnato sul palco dalle musiche originali eseguite dal vivo da Michele Piccione. La colonna sonora, realizzata con strumenti veri, musica elettronica ed effetti speciali, accompagna sulla scena la narrazione, affidata alla voce, al corpo e alla duttilità espressiva di Stefano Panzeri.

Lo spettacolo, prodotto da Vimas teatro associazione in collaborazione con il teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia dove la compagnia ha preparato lo spettacolo grazie a una residenza d'artista, inaugura domani sera il Teatro di Paglia, il nuovo sito del Tindari festival diretto da Tindaro Granata. Unico lo scenario naturale dove, al termine dello spettacolo, sarà possibile cenare con la vista, sullo sfondo, delle isole Eolie.

Sospesa tra mito e Storia, la battaglia delle Termopili, del 480 a.C, è diventata nei secoli simbolo di resistenza e resilienza in difesa della libertà. La regia e il testo di Giovanni Arezzo rievocano con sensibilità contemporanea lo scontro mitico sul campo, per la prima volta in teatro, alternando epos della battaglia e vicenda personale di Aristodemo, unico sopravvissuto ma cieco. "Il conflitto tra leggi della poleis e leggi degli affetti - ricorda l'autore e regista Giovanni Arezzo - non è cambiato: a distanza di 2.500 anni la civiltà greca ha i colori vividi della modernità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA