L'attrice Antonella Ferrari, vengo discriminata per mia malattia

(ANSA) - TAORMINA, 09 LUG - "Vengo spesso emarginata nel lavoro perché viene considerata la mia malattia". A dirlo è l'attrice e scrittrice Antonella Ferrari, affetta da sclerosi multipla a Taormina durante il Nations Award. "Io - prosegue Ferrari - non sono la mia malattia, ma un'attrice che ha studiato molto per fare questo mestiere, ma che viene spesso discriminata per la mia patologia che comunque mi permette di recitare, lavorare e avere una famiglia. Bisogna sensibilizzare sulla sclerosi multipla e far capire che la ricerca è fondamentale. Chiedo ai produttori e ai registi di farmi lavorare e di non valutare la mia cartella clinica ma il mio curriculum". "Questo succede solo in Italia, - dice - ma in America non è così lavorano molti artisti diversamente abili.

Speriamo che gli addetti ai lavori possano sensibilizzarsi e modificare certi modi di pensare" (ANSA).