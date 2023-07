Auci, i Leoni di Sicilia in tv? Hanno creato una magia

(ANSA) - POLIGNANO A MARE, 09 LUG - Oltre 30 edizioni e la pubblicazione in più di 32 Paesi: sono fra i numeri dello straordinario successo italiano e internazionale dei romanzi, usciti con editrice Nord, scritti da Stefania Auci sulla saga dell'iconica famiglia siciliana dei Florio, I leoni di Sicilia (del 2019, 700 mila copie vendute in Italia) e il seguito L'inverno dei Leoni (2021), premio Bancarella 2022, per un arco da inizio dell'800 al 1950 tra ascesa, trionfo e decadenza. Un racconto che debutterà anche sul piccolo schermo in autunno su Disney+ con la serie 'I leoni di Sicilia'' diretta da Paolo Genovese, con protagonisti Michele Riondino e Miriam Leone.

"Nella produzione ci sono un bel po' di forze" spiega all'ANSA la scrittrice ospite alla 22/a edizione de Il libro possibile, il festival letterario, sostenuto da Pirelli, a Polignano a mare dal 5 all'8 luglio e a Vieste dal 18 al 22. "Sono orgogliosa del lavoro che è stato fatto dal regista pensando alle visite sul set, non posso che essere ammirata per quanto sono riusciti a realizzare il regista, il cast, i produttori e tutte le maestranze. C'è stato un bellissimo clima di lavoro, si è resa la serie anche un posto piacevole dove poter lavorare". Tra gli interpreti anche Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni.

Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano e Adele Cammarata. Genovese è qui al debutto sul piccolo schermo, e in una produzione in costume, una sfida: "Credetemi, l'ha vinta alla grande - sottolinea Stefania Auci - per come ha saputo rileggere e rispettare il mio testo. E' stato fondamentale, credo abbia contribuito il fatto che lui sia anche uno scrittore, e ha avuto l'esperienza della trasposizione di Perfetti sconosciuti in più lingue e in più contesti. non posso che essergli enormemente grata per la capacità e la gentilezza che ha avuto nel trattare il materiale narrativo". (ANSA).