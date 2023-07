Rotary: Caldara nuovo presidente del club Palermo Sud

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - Salvatore Caldara è il nuovo presidente del Rotary Club Palermo Sud.

La cerimonia del passaggio di campana e del collare si è tenuta a Villa de Cordova, a Palermo.

Caldara succede a Francesco La Rosa e dirigerà il club per l'anno rotariano 2023-2024. Eugenio Labisi, assistente del governatore Goffredo Vaccaro, ha augurato buon lavoro al nuovo consiglio direttivo costituito da Riccardo Montalbano (vicepresidente), Francesco La Rosa (past president e tesoriere), Gaetano De Bernardis (past governor del Distretto 2110 e presidente incoming), Emanuele Collura (segretario), Giuseppe Giuliana (prefetto) e dai consiglieri Giorgio Carollo, Marco Garofalo, Antonio Giuliana, Giovanna Vassallo e Simona Vivoli, per la realizzazione dei progetti di servizio già in programma. (ANSA).