Torna Terre Sicane Wine Fest tra vino, turismo e natura

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - Nuova edizione per il Terre Sicane Wine Fest, l'appuntamento siciliano dell'estate che celebra vini, paesaggio e capitale umano delle Terre Sicane. Un viaggio ideale da Menfi a Contessa Entellina passando per Sciacca, Sambuca, Montevago e Santa Margherita Belìce. Dal 28 al 30 luglio l'appuntamento è nell'Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina.

"In cinque anni il Terre Sicane Wine Fest è cresciuto tantissimo e partendo dal vino ha creato connessioni sempre più forti - spiega Leonardo Spera, Sindaco di Contessa Entellina - grandi sinergie che oggi si intrecciano con le produzioni sicane ormai diventate un brand conosciuto e di valore, con l'accoglienza tipica locale e il turismo naturalistico ed esperienziale che è parte della vita sostenibile dei nostri borghi".

Nella tre giorni di fine luglio si alterneranno masterclass, banchi di degustazioni, spettacoli, musica dal vivo e djset.

Grande spazio dedicato ai vini di Toscana della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese che quest'anno è il territorio ospite e si racconterà attraverso la voce dei protagonisti. In programma anche il convegno "Le Strade del vino, dell'olio e dei sapori come modelli innovativi di accoglienza, organizzati, stabili e sostenibili", sabato 29 luglio.

"Il Terre Sicane Wine Fest è nato soltanto cinque anni fa colmando un vuoto - precisa Gunther Di Giovanna Presidente Strada del Vino Terre Sicane - in questo tempo siamo riusciti a farlo diventare un momento di incontro tra professionisti della filiera del vino, quella della produzione e quella della promozione enoica. È la tre giorni in cui le Terre Sicane celebrano la Sicilia come continente enologico".

"L'Italia da Nord a Sud è tutta un distretto di eccellenze ed artigianalità - sottolinea Gori Sparacino, Direttore della Federazione Italiana Strade del Vino - e le strade sono un circuito prezioso di raccordo tra produttori e visitatori: questo appuntamento ci permetterà uno scambio che poi si tradurrà in azioni pratiche nei nostri territori". (ANSA).