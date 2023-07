Operazione della polizia per false griffes, 11 indagati

(ANSA) - CATANIA, 07 LUG - Numerosi capi di abbigliamento ed accessori falsi riconducibili a noti marchi e dispositivi utilizzati per pubblicizzare on-line la merce - che veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali - sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato di Catania durante 11 perquisizioni domiciliari ed informatiche effettuate a carico di altrettanti indagati tra Catania e Napoli.

A svolgerle, su delega della Procura della Repubblica di Catania, nell'ambito di un'attività d'indagine finalizzata al contrasto della vendita on-line di abbigliamento ed accessori di marchi contraffatti, sono stati gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e della Polizia Postale e delle Comunicazioni. L'operazione è stata denominata "Grandi firme". I reati ipotizzati sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato ed al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tra i presunti responsabili anche una persona residente a Catania attualmente sottoposta agli arresti domiciliari nell'ambito di un'altra indagine riguardante un traffico di sostanze stupefacenti.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per meglio ricostruire la rete di fornitori. (ANSA).