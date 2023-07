Migranti: sei sbarchi con 224 a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 07 LUG - Sei barchini, con un totale di 224 migranti, sono stati soccorsi in nottata in acque Sar, dove era anche presente la nave della ong Open Arms, dalla motovedetta della Guardia costiera. I gruppi, composti da un minimo di 19 ad un massimo di 55 persone, fra cui donne e bambini, dopo il trasbordo sull'unità di soccorso, sono stati sbarcati a Lampedusa. Hanno dichiarato di essere originari di Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria, Guinea, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia e Tunisia.

Le carrette, secondo quanto hanno raccontato le persone a bordo, sono salpate da Sfax e Jebiniana, in Tunisia. I 224 sono stati tutti trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola.

Ieri, sull'isola, si erano registrati 30 sbarchi con un totale di 1.225 persone. (ANSA).