A Palermo cede grata, uomo cade in garage sottostante

(ANSA) - PALERMO, 07 LUG - La vecchia grata di ferro di un marciapiedi di via Ribera, nei pressi del tribunale, a Palermo, cede ed un uomo, che stava camminando a piedi precipita nel garage sottostante. E' successo nel primo pomeriggio e subito è stato lanciato l'allarme per i soccorsi. Sul posto sono giunti polizia, vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale, polizia municipale, protezione civile e diverse ambulanze.

L'uomo, del quale non si conoscono, in evidente sovrappeso, è stato imbracato e dopo una serie di manovre, da parte dei vigili del fuoco, supportati dai sanitari, è stato recuperato, caricato sulla barella e trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. (ANSA).