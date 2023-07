Trovato kouros in santuario urbano Selinunte

(ANSA) - MARINELLA DI SELINUNTE, 06 LUG - Una statuetta fittile di kouros, è stata rinvenuta, dopo decenni di scavi, nell'area del Santuario urbano dell'Acropoli di Selinunte. È questo uno dei reperti della campagna di scavi di quest'anno della 'New York University' e dell'Università di Milano al parco archeologico del Trapanese. Oggi è stato l'ultimo giorno di lavori per i 40 tra studenti, ricercatori e docenti sotto la guida del professor Clemente Marconi; dal 2 giugno gli scavi hanno interessato l'intera area del santuario urbano, sino ad arrivare anche al muro di cinta sud e a quello nord dove sono stati rinvenuti resti delle sale da banchetto.

Il kouros ritrovato, risalente al VI secolo a.C., il primo a Selinunte, è di straordinaria originalità, soprattutto per la policromia: "L'abbiamo rinvenuto in diversi pezzi e in differenti giorni - racconta Carlotta Borella dell'Università di Bologna - e possiamo confermare che è un pezzo di ceramica di Samos, per la particolarità dell'impasto e la policromia della veste". Tra i reperti rinvenuti non c'è solo il kouros.

All'interno dell'area del tempio R sono stati trovati un pezzo d'avorio per collana, un frammento del tetto del tempio, due aryballoi, un alabastron e alcune lance, due pesi per telaio, uno scappello in ferro a immanicatura cava spezzata per la lavorazione della pietra e del legno e una fibula a sanguisuga ad arco.

"Quest'anno abbiamo effettuato un ampio saggio lungo il muro del peribolo meridionale per una lunghezza di 49 metri - spiega il professor Clemente Marconi - questo ci ha consentito di stabilire, per la prima volta, la datazione su base archeologica, risalente tra il 580 e il 560, in base alla ceramica dal cavo di fondazione. Questo ci fa dire con certezza che il lato sud del muro è stato costruito in concomitanza con la costruzione del tempio R". Sul muro è stato rinvenuta una serie di setti ortogonali al recinto dell'area sacra: "E' possibile che, tra le molteplici funzioni delle nicchie, vi fosse quello di esposizione di offerte votive", chiarisce Clemente Marconi.

Lo scavo nella zona nord dell'area sacra, invece, ha consentito di rinvenire alcune tracce di sale da banchetto, sempre al servizio del Santuario urbano. (ANSA).