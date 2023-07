Riapre a Palermo la Cardiochirurgia pediatrica

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Dopo 13 anni riapre all'ospedale Civico di Palermo la Cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite. E' stata realizzata in collaborazione con la Fondazione del gruppo San Donato di Milano. "Ho sempre creduto nel partenariato pubblico-privato. Eviteremo così le sofferenze delle famiglie costrette a lasciare la Sicilia per far curare i figli. Occuparsi della salute dei cittadini è una funzione pubblica. Ma in questo modo creiamo un polo di eccellenza con il contributo dei privati. Abbiamo già fatto due interventi su altrettanti siciliani che erano seguiti a Milano. Gli interventi sono stati effettuati su un adulto e su un bambino di 10 anni" ha detto il presidente della RegioneRenato Schifani.

Nel reparto a disposizione ci sono undici posti letto di degenza e quattro in terapia intensiva. Viene così trasferita nel capoluogo siciliano tutta la competenza sulle patologie cardiache congenite accumulata dall'Irccs Policlinico San Donato. Il nuovo reparto è stato presentato stamane al Palazzo d'Orleans da Schifani, dal vicepresidente del gruppo San Donato e presidente della Gksd Investment Holding, Kamel Ghribi, dall'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo e dal direttore generale dell'Arnas Civico, Roberto Colletti. A dirigere la cardiochirurgia pediatrica è Alessandro Giamberti.

(ANSA).