Ha guidato barca migranti, arrestato scafista minorenne

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - La polizia di Stato di Messina, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, ha arrestato un minorenne accusato di essere lo scafista di una imbarcazione carica di migranti. I profughi erano arrivati a Messina la notte dell'1 luglio a bordo della Nave "Dattilo" della Guardia Costiera, che li aveva presi a bordo a Lampedusa.

Il ragazzo avrebbe pilotato un natante dal giorno della partenza da Sfax (Tunisia), fino al momento in cui veniva soccorso, dopo oltre un giorno di navigazione, da un'unità navale. I migranti erano stati portati a Lampedusa. Sullo smartphone di un migrante c'era un video in cui si vedeva il minorenne al timone della piccola imbarcazione con motore fuoribordo che ora è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Intanto continuano gli sbarchi a Lampedusa: sono 249 i migranti che, durante la notte, sono arrivati sull'isola con sei barchini. Uno dei natanti soccorsi - dalla G129 Sottile delle Fiamme gialle - è affondato dopo il trasbordo dei 44 profughi.

L'hotspot dell'isola è di nuovo pieno con 1.043 ospiti. In mattinata verranno imbarcati 217 migranti sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. (ANSA).