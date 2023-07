Ballerini palermitani campioni Hip hop incontrano sindaco

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e la consigliera comunale Caterina Meli ha incontrato i ballerini palermitani di Hip hop della "Sisterhood Crew" con la presidente Eleonora Perrino e il coreografo Andrea Sutera. "Dopo anni di impegno e sacrifici, quest'anno sono diventati campioni italiani all'Hip hop international Italy, titolo che ha permesso loro di ottenere la qualificazione e rappresentare l'Italia nelle prossime settimane a Phoenix, negli Stati Uniti, all'Hip hop International, la competizione più prestigiosa di danza Hip hop a livello mondiale. Questi ragazzi rappresentano un orgoglio per la città e a loro va tutto il sostegno dell'amministrazione per i prossimi impegni" dice il sindaco.

"Ringrazio il sindaco Lagalla per l'incontro con i ragazzi del corpo di ballo del coreografo Andrea Sutera, per augurare loro un grande in bocca al lupo per l'importante sfida che li attende negli Stati Uniti. Questo corpo di ballo è un onore per Palermo e i palermitani, grazie ai loro traguardi raggiunti in ambito internazionale", afferma la consigliera comunale Caterina Meli. (ANSA).