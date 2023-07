Al via nel Parco di Selinunte Mediterraneo Jazz

(ANSA) - PALERMO, 05 LUG - Al via Selinunte - il più grande Parco archeologico d'Europa - la terza edizione di Mediterraneo Jazz, festival di Curva Minore, nato dall'intuizione del contrabbassista Lelio Giannetto. Da giovedì 20 a domenica 23 luglio, quattro serate di musiche e sonorità diverse. La rassegna si pone l'obiettivo di portare avanti processi creativi attraverso la produzione di nuova musica ispirata agli aspetti che legano jazz, cultura siciliana e mediterranea, promuovendo i giovani talenti. All'interno di questa visione il festival ospiterà il progetto Suoni di Sicilia - iniziativa promossa dall'Assessorato dei Beni culturali - che introdurrà il festival il 20 luglio con la Selinùs marching band, frutto della residenza artistica tra l' Orchestra Creativa dell' Emilia Romagna e la Sicilian Music Crew, band di recente formazione. Il 21 luglio alle 18, la conferenza-lezione Siciliani del Jazz - Palermo New Orleans solo andata, a cura di Gianmichele Taormina, che si propone di ridisegnare storicamente la mappa creativa della presenza siciliana nella musica di New Orleans; poi la Selinùs marching band condurrà il pubblico lungo un percorso stabilito tra le antiche pietre del Parco.

Tra i protagonisti più attesi del festival (il 21 luglio) il duo OoopopoiooO formato da Valeria Sturba e Vincenzo Vasi. La stessa sera, al tramonto, Edoardo Marraffa, considerato oggi uno dei maggiori esponenti della musica improvvisata in Italia. Il 22 luglio, debutta in prima serata il MaMaSi trio, recente produzione dell'associazione Curva Minore, composto dalla contrabbassista Silvia Bolognesi, dalla compositrice Maria Merlino, tra le poche musiciste donne a dedicarsi al sax baritono, e da Mariasole De Pascali al flauto traverso, che ha appena vinto il referendum come migliore nuovo talento italiano dell'anno secondo Musica Jazz. A seguire Radicetersa trio - Tommaso Miranda al sax baritono, Domenico Sabella alla batteria e il giovane Alessio Cordaro al contrabbasso - dalle radici del blues a oggi. Infine la serata conclusiva (23 luglio), sarà tutta per Paolo Angeli, chitarrista, compositore ed etnomusicologo italiano, conosciuto per la sua chitarra - orchestra sarda, preparata a 25 corde. (ANSA).