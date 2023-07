A fuoco sterpaglie in terreno incolto in centro a Sciacca

(ANSA) - SCIACCA, 05 LUG - È alimentato dal vento di scirocco e dalle altissime temperature che si registrano nelle ultime ore a Sciacca (Agrigento) l'incendio di sterpaglie nel centro storico, tra piazza Mariano Rossi e la via Stazione in un terreno incolto di proprietà privata.

Il fuoco è partito dal pendio sottostante il terrazzamento che guarda verso il mare. Nella zona ci sono alcune attività commerciali. Al lavoro i vigili del fuoco di Sciacca e di Santa Margherita di Belice e personale della Protezione civile comunale. Al momento non è stato necessario evacuare alcuna abitazione. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono tuttora in corso. (ANSA).