Migranti: Johansson agli abitanti di Lampedusa, 'non siete soli'

(ANSA) - LAMPEDUSA, 04 LUG - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, hanno visitatol'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. La Croce Rossa italiana e la polizia li hanno accompagnati lungo i viali e i padiglioni che ospitano i migranti. La struttura non è al momento sovraffollata, non come lo era venerdì 23 giugno quando venivano ospitati 3.300 persone a fronte di poco meno 400 posti disponibili.

"Una cosa bisogna dirla: questa dell'immigrazione non è solo una sfida italiana, ma europea. Non siete da soli", ha sottolineato rivolgendosi ai lampedusani la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson "Voglio ringraziare Johansson, perché è la prima volta che succede che un commissario europeo venga qui a Lampedusa. Lo vediamo come un segno, la vicinanza dell'Europa ai problemi dell'Italia e di Lampedusa, ai paesi di primo arrivo dei migranti. E' una presenza concreta quella di Ylva Johansson che è stata preceduta e verrà seguita anche da atti concreti che la commissione europea sta ponendo in essere per supportare l'Italia in questo delicato compito di essere Paese di primo ingresso", ha detto Piantedosi. (ANSA).