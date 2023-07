Palermo, al via progettazione definitiva nuove linee tram

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - La giunta comunale di Palermo ha dato mandato agli uffici di procedere alla definizione della progettazione definitiva delle opere previste nella seconda fase del sistema tram Palermo per un totale di 730 milioni di euro, di cui disponibili 504 milioni di euro, secondo le procedure dell'appalto integrato.

Sono previste la tratta E prolungamento della linea 1 esistente per 20 chilometri, dal viale Croce Rossa alla località balneare di Mondello.

La tratta F prolungamento della linea 1 esistente per 9 chilometri, dalla via Duca della Verdura alla stazione centrale.

La tratta G: prolungamento della linea 1 esistente per 5 chilometri, sino alla Borgata Marinara di Sferracavallo. La tratta D prolungamento della linea 3 esistente per 9 chilometri, secondo dalla stazione ferroviaria Orlèans a Bonagia. Infine il parcheggio Foro Italico. (ANSA).