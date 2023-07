Gangi terra di centenari, in 4 hanno festeggiato in ultimi mesi

(ANSA) - GANGI, 03 LUG - Gangi terra di longevi, in pochi mesi ha festeggiato quattro centenari. Ieri, nel salone del convento dei frati cappuccini, nonno Santo Blando, uno degli ultimi maestri intagliatori di pietra, con le sue 100 primavere è stato festeggiato dai figli Ignazio e Carmelina, dai nipoti, da parenti ed amici. Il sindaco del comune nel Palermitano, Giuseppe Ferrarello, accompagnato dal consigliere comunale Santi Virga, ha consegnato una targa ricordo con inciso:" La sua lunga giovinezza è per la comunità gangitana motivo di orgoglio e compiacimento". Ai festeggiamenti hanno partecipato il parroco don Luigi Volante e Giovanni Di Pasquale che in rappresentanza della Confraternita Maria Santissima del Carmine ha anche lui consegnato una targa. Nonno Santo è molto devoto alla Madonna del Carmelo.

Blando ha sempre preferito camminare a piedi, non ha mai avuto un'auto e in "gioventù" il suo unico mezzo di locomozione era l'asino. I suoi ricordi ricorrenti: gli anni trascorsi al fronte, durante la seconda guerra mondiale, quando allo sbarco degli alleati in Sicilia passò tra le file degli anglo-americani. E una sua frase ricorrente: "Noi la guerra l'abbiamo vinta!!!". (ANSA).