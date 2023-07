Al Festival Eoliè 23 di scena la Felicità

(ANSA) - PALERMO, 03 LUG - Gioia Letizia e Felicità, sono le parole che segnano la terza edizione di Eoliè 23 - Arte Letteratura e Società, il festival -mostra che torna a Lipari, nel chiostro normanno benedettino, dall'8 luglio all'8 agosto, coinvolgendo quest'anno, per la prima volta, altri luoghi dell'isola, dal Teatro al Castello ai fondali marini della secca di Capistello e salpa verso un nuovo approdo nell'isola di Salina.

Il primo appuntamento sabato 8 luglio alle ore 19.45.

Stimolati dal direttore artistico Francesco Malfitano, in un percorso di interviste, la parola passerà, tra gli altri, al poeta e scrittore Davide Rondoni, alla direttrice dell'Accademia Treccani Rossella Calabrese, allo psichiatra Giovanni Stanghellini e alla ricercatrice di grani antichi Pietrina Mandarano. Momenti musicali con la violoncellista Elisabetta Palmieri e i disegni live dell'artista Martina Catania. Anche i pittori e gli scultori protagonisti della mostra allestita nel Chiostro normanno benedettino, insieme alla curatrice Roberta Tosi, hanno raccolto la 'sfida' della felicità che si rincorre tra tele, colori, bronzi, sulla terra e nell'acqua. In esposizione le opere del grande scultore del '900 Gino Bogoni, le visioni sorprendenti di Giorgio Ortona; i colori profondi e istintivi di Serafino Rudari. Accanto alla mostra "terrestre", le opere subacquee dell'artista Mariella Gentile che lega la sua arte all'elemento primordiale per eccellenza: l'acqua. Per tutti gli appassionati di snorkeling, le installazioni saranno visitabili liberamente nei fondali marini della secca di Capistello.

Grande attesa per la lectio magistralis "La felicità" dello storico e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, lunedì 10 luglio alle 19.45 nella cornice del Teatro al Castello di Lipari.

Introducono la serata la performance della danzatrice Rebecca Mazzola su coreografia di Ornella Sberna, insieme alla lettura delle poesie scelte da Davide Rondoni.

Eoliè 23 approda quest'anno anche sull'isola di Salina con la personale dell'artista Alessandro La Motta "Abitare il mito".

Dal 9 al 30 luglio nel Centro studi Santa Marina Salina. (ANSA).