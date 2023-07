Concerto Radio Italia Live, oltre 60mila spettatori a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - Erano previsti 44mila spettatori, ma alla fine erano molti di più per assistere ieri sera alle quasi quattro ore di musica no stop. Oltre 60mila. Sul palco Paola & Chiara, Max Pezzali, Marrakech, Rocco Hunt e Ligabue per il concerto di Radio Italia Live, sul prato del Foro Italico di Palermo.

"Speriamo di rivederci l'anno prossimo", il saluto degli organizzatori. Chi ha trovato le transenne sbarrate si è accampato all'esterno. A mezzanotte e mezza i conduttori Luca e Paolo hanno salutato tutti, subito dopo l'esibizione del veterano Ligabue. Sulle note di Urlando contro il cielo lo show si è chiuso dopo 3 ore e 45 minuti di grande spettacolo e canzoni, ma soprattutto di entusiasmo del pubblico Una vera distesa umana sul prato della città sul lungomare. A dare il via alla musica è stata Levante con Canzone d'Estate, Tikibombom e Vivo, a chiudere le note tipicamente rock di Luciano Ligabue con Happy Hour, Riderai e Urlando contro il cielo.

Hit su hit quindi e - vista la lista dei brani - tutti i palati sono stati soddisfatti. Max Pezzali ha messo in campo i classici Nord sud ovest est e Tieni il tempo, Paola & Chiara hanno fatto ballare il pubblico con Furore, Mare Caos e Vamos a Bailar. Diodato offre ai fan in visibilio Fai Rumore, brano con cui vinse Sanremo nel 2020.

"In una settimana Palermo ha risposto con entusiasmo ai grandi concerti, a dimostrazione della voglia di eventi di questa città - dice il sindaco, Roberto Lagalla -. Prima le due serate con Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera e poi il concerto di Radio Italia al Foro Italico sono state feste che hanno messo insieme tante generazioni".

"Eventi che non devono diventare episodi isolati in una stagione che proseguirà fino all'autunno con i concerti ai Cantieri culturali della Zisa e al Velodromo - aggiunge - Il mio ringraziamento alle forze dell'ordine che hanno permesso di far svolgere gli eventi in sicurezza e alle squadre di Rap e Reset che già da stanotte stanno impiegando il massimo sforzo per ripulire le strade e il prato del Foro Italico". (ANSA).