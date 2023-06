Un Ulisse stanco bloccato in aeroporto vuole tornare a Itaca

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Anche il pubblico entra a far parte del caos dell'aeroporto dove Ulisse sta per concludere la sua infinita avventura. Teatro sold out per quest'ultimo spettacolo che chiude la stagione dell'Inda 2023: Ulisse.

L'ultima Odissea, accolto con vero entusiasmo da più di 4.000 spettatori. Pubblico giovane che conosce il viaggio di Ulisse e anche Giuliano Peparini, uno dei protagonisti di Amici della De Filippi, che qui firma la regia e le coreografie. Siamo al Gate Itaca, ma l'aeroporto è bloccato, il re astuto è stanco, anche per lui sono trascorsi 20 anni e si distende su una panchina, mentre il pubblico entra e prende posto. Nessuno bada a lui, quando all'improvviso si aprono le porte del Gate ed entrano in scena 100 tra ballerini e acrobati, tutti con le loro valigie, danzano sul ritmo incalzante delle percussioni della colonna sonora composta da Reuben and the Dark. Musiche non facili: accompagnare i versi di Omero, scelti e assemblati da Francesco Morosi, non ha nulla di scontato. Ma qui sono perfettamente funzionali alle scelte di Morosi e Peparini: prendere le avventure più note dell'Odissea e farne un'opera corale che veda al centro un protagonista alla fine del viaggio, nostalgico che adesso rivuole la sua patria e i suoi affetti. Il rumore del mare è sempre presente, è l'elemento in cui Odisseo si muove meglio e quello che gli procura maggior tensione. Ulisse spavaldo che si fa beffa del gigante Polifemo non c'è più, sembra forse pentito di essersi concesso alle tante donne che gli hanno rubato anni e anni.

Lo spettacolo dura quasi due ore, e rendiamo merito alla regia che ha scelto l'impegnativo compito di muovere circa 100 tra attori, coro e ballerini, senza mai dare il senso dell'inutile affollamento. Ma su tutto si erge l'interpretazione di Giuseppe Sartori, che ormai ci ha abituati all'eccellenza attoriale, intenso e trascinante come bravo è stato Massimo Cimaglia, Aedo e Polifemo. Le donne, Calipso e Circe sono pop star, seducenti e iraconde, in abiti da sera, Giulia Fiume e Giovanna Di Rauso. Pubblico entusiasta. Si replica fino al 2 luglio. (ANSA).