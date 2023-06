Ruota panoramica a Mondello, domani inaugurazione

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Domani sul lungomare di Mondello si inaugurerà la Grand Roue 32, la più grande ruota panoramica mai montata in zona. Alta 32 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

"L'inaugurazione della ruota panoramica di Mondello, sarà uno dei volani per l'immagine del quartiere balneare e allo stesso tempo sarà da supporto allo sviluppo imprenditoriale e turistico del capoluogo siciliano - dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive - Servizi come questa struttura, possono influire positivamente su molti altri settori dell'economia, intrecciandosi con tutto il resto del terziario commerciale, e agire come stimolo al miglioramento o alla creazione di servizi simili". Un'attrazione, già sperimentata in altre grandi città, come Vienna, Las Vegas e Londra".

"Possiamo annunciare con orgoglio che Mondello quest'estate avrà la ruota panoramica - afferma l'assessore comunale alle attività produttive Giuliano Forzinetti -con una ricaduta economica importante per il territorio. Una scelta coraggiosa da parte nostra, che si inserisce nella strategia delle grandi attrazioni e dei grandi eventi". L'attrazione, che resterà a Mondello per tutta l'estate, fino a domenica 24 settembre, per il primo weekend sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 16 all'1 di notte. (ANSA).