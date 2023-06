Rassegna L'arte della democrazia a Palermo apre sui migranti

(ANSA) - PALERMO, 30 GIU - Al via a Palermo da domenica 2 luglio la rassegna teatrale l'Arte della Democrazia, prodotta da Raizes Teatro e diretta da Alessandro Ienzi, avvocato palermitano, attore e fondatore di Raizes, compagnia che promuove l'eguaglianza e l'inclusione con le arti e il teatro.

La serata di apertura, al Giardino dei Giusti di via Alloro con ingresso libero (ore 20:30), sarà dedicata al tema delle migrazioni e agli eventi tragici che hanno interessato il Mediterraneo negli ultimi mesi. In scena la Porta della Vita, scritto dal giornalista Francesco Viviano e interpretato da Alessandro Ienzi.

La rassegna includerà cinque eventi culturali internazionali, tutti a ingresso libero; dopo La Porta della Vita, il 16 luglio sarà il turno del programma di interscambio giovanile internazionale Breaking Walls, da New York, diretto da Fran Tarr, supportato dal Consolato Americano di Napoli, con la partecipazione di Condola Rashad e di oltre 20 giovani da tutto il mondo; il 3 settembre invece la seconda edizione di Theater for Democracy, programma di educazione ai diritti umani gestito da Raizes con Aldic Lussemburgo e Aequalitas Portogallo, che presenterà lo spettacolo Europa con 24 artisti da 3 paesi europei; e poi il 10 il progetto Terra gestito in cooperazione con Centro Astalli Palermo e Ex Alunni Gonzaga, e la chiusura il 17 con l'evento La Cella Liscia, dedicato ai diritti dei detenuti con la partecipazione di Pino Apprendi, Garante dei diritti dei detenuti.

Domenica in scena lo stesso Alessandro Ienzi, che ha curato l'adattamento teatrale del testo scritto da Francesco Viviano, che ha osservato da vicino il fenomeno della migrazione dall'Africa all'Italia; raccontando le storie dei protagonisti e di chi decide di lasciare casa, famiglia e radici per tentare la fortuna in mare, rischiando la propria vita, pur di giungere in Europa. Raizes ha interamente prodotto la rassegna per il cui svolgimento il Comune ha messo a disposizione i luoghi del Giardino dei Giusti. (ANSA).