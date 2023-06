Contenzioso su appalto, sgomberato il Palacongressi di Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 30 GIU - E' stato fatto sgomberare da agenti della Polizia locale il Palazzo dei congressi di Taormina, dove si svolgevano anche attività del Festival del Cinema che prosegue regolarmente sua programmazione.

L'iniziativa del Comune sembra nasca dal contenzioso sulla gara d'appalto relativa alla gestione dei servizi della struttura che era stata annullata in autotutela dal Comune di Taormina Il segretario comunale Giuseppe Bartorilla ha anche avviato le procedure per le verifiche della vulnerabilità sismica per ottenere la certificazione di agibilità del complesso. Il provvedimento non ha avuto impatti diretti sul Festival del cinema che aveva concluso le sua attività nel Centro congressi.

