Migranti dopo sbarco a Lampedusa, 'ci sono dispersi'

(ANSA) - LAMPEDUSA, 30 GIU - "Dei nostri compagni di 'viaggio' sono caduti in mare e sono dispersi". E' il racconto fatta Lampedusa, dopo il loro approdo, da alcuni dei 31 migranti sbarcati nella notte nell'isola dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta G129 della Guardia di finanza. Al momento non è stato possibile definire con chiarezza il numero delle persone scomparse. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile della Questura di Agrigento, il gruppo sarebbe salpato, con un barchino di 7 metri, da Sfax in Tunisia. La polizia sta svolgendo accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto (ANSA).