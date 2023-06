Quei momenti nelle foto di Hoffmann, in mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Si intitola "Momenti", la mostra di fotografie scattate dal 2006-2023 da Enrico Hoffmann.

L'esposizione a cura di Aldo Gerbino e Carmelo Strano si aprirà domani Palermo. Interverrà anche Toti Amato presidente dell'ordine dei medici nella cui sede a Villa Magnisi si svolgerà l'iniziativa. L'obiettivo dell'autore, cardiologo di professione, indaga con attenzione paesaggi e personaggi tra sogno e realtà, usando il colore e il bianco e nero.

" Colpi d'occhio quotidiani, sguardi acuti, talvolta sornioni, sulla quotidianità. E si tratta si scene marine, nelle giornate uggiose sottolineate dalla cruda nera roccia. Può trattarsi anche di folklore cittadino, tra mercati innervati da una tavolozza tesa allo horror vacui, oppure di sagre religiose. E ci sono anche momenti di assembramento, persone che, a capannelli, stanno in conversazione o silenziose", scrive nel catalogo Strano. E aggiunge: "Ma altri motivi ricorrono nella fotografia di Hoffmann. Ad esempio, paesaggi segnati da momenti umorali dell'autore ma senza interferenze esplicite. Grazie a ciò, questi paesaggi sono avvolti in atmosfere esistenziali assolute, senza specifici accadimenti emotivi. Ed ecco che possono assumere talvolta una connotazione metafisica, ben oltre il dolore e il palpabile. Questa condizione di ambiguità semantica viene enfatizzata nell'alternanza tra lavori supercolorati e lavori dominati dal chiaroscuro che peraltro è poco disponibile verso i giochi di luce". E sottolinea Gerbino: "In fondo questi 'momenti' son tutto un richiamo che dilava in quanto propri della matrice realistica della fotografia calata in una sorta di manualetto della brevitas iconica per una rassegna compatta" .

