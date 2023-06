Partirà da Palermo la settimana del liberty

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Partirà da Palermo la settimana internazionale del liberty "Art Nouveau Week", una manifestazione dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento. Il festival, organizzato da Italia liberty e curato da Andrea Speziali con il patrocinio del ministero dei Beni culturali, propone una serie di appuntamenti che ripercorrono le strade dell'Art Nouveau dall'8 al 14 luglio 2023 in Italia e in Europa. In programma visite guidate, mostre, performance, convegni e spettacoli.

Sono oltre 500 gli edifici che saranno aperti al pubblico, circa 300 i percorsi di visite guidate, a cui si aggiungono mostre e tre convegni sull'Art Nouveau a Torino, Modena e Sassari.

Palermo è stata una capitale della corrente: qui è fiorito per mano di Ernesto Basile il liberty più raffinato e più elegante. Se ne trova traccia, tra l'altro, a Villa Igiea, nell'hotel delle Palme, nel villino Florio e in vari altri edifici e testimonianze artistiche e architettoniche sopravvissute alla devastazione del sacco di Palermo. (ANSA).