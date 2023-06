Isnello vuole il ponte sospeso sul torrente Hassin

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - Un ponte sospeso sopra il torrente Hassin. L'amministrazione comunale di Isnello (Palermo) punta a realizzare quella che potrebbe diventare una delle più belle attrazioni del Parco delle Madonie. Infatti, il ponte collegherà il centro abitato con l'area naturalistica della chiesetta di Santa Maria del Gesù, che verrà anch'essa riqualificata, per un importo complessivo di 2,7 milioni di euro. A depositare il progetto negli uffici comunali, circa due settimane fa, è stato lo 'Studio associato Icaro progetti-ingegneria civile e architettura' di Palermo. Il ponte, che sarà lungo 130 metri ed alto 40, con camminamento trasparente, attraverserà il torrente Hassin partendo dalla piazza Gino Strada.

"Costituirà una attrazione molto singolare per il nostro comprensorio e valorizzerà l'area della chiesetta e anche il sentiero geologico urbano, sito Unesco, che conduce alla 'Grotta Grande' e Gratteri - dice il sindaco di Isnello Marcello Catanzaro - L'opera rientra nella idea di riqualificazione del torrente Hassin per valorizzare la parte più antica e suggestiva di Isnello. Tramite illuminazione artistica, a basso impatto (il cielo di Isnello è classificato 'cielo più bello d'Europa' dalla 'Starlight Foundation') sarà possibile anche la fruizione notturna del ponte e del Sentiero".

Il progetto verrà inserito, a metà luglio, nel piano triennale delle opere pubbliche e, secondo il sindaco Catanzaro, "presenta tutti i requisiti per essere finanziato con fondi del Pnrr o del Fondo di coesione-PoFesr". (ANSA).