Burrafato, mio padre ucciso dalla mafia ma vivo nella memoria

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - "Antonino Burrafato era una persona semplice, un padre di famiglia che non ha avuto paura di dire no alla sopraffazione dei mafiosi, perché il senso del dovere verso il proprio lavoro, l'onestà, la giustizia e la correttezza erano i principi della sua vita. era una persona legale". Lo scrive Ester Chiappone, una giovane studentessa dell'Istituto Pirandello di Cerda. "Quest'anno, per ricordare il sacrificio di mio padre - il maresciallo della polizia penitenziaria, Antonino Burrafato, in servizio presso la Casa Circondariale dei Cavallacci di Termini Imerese, ucciso da un commando mafioso il 29 giugno del 1982 - il Parlamento della Legalità ha organizzato un'iniziativa nelle scuole della provincia. Negli incontri s'è discusso della figura del maresciallo Burrafato, se ne è raccontata la storia personale e professionale, sino all'estremo sacrificio. Agli allievi, poi, è toccato il compito di formulare le loro riflessioni", afferma Salvatore Burrafato, presidente del consiglio di amministrazione della Gesap, in un intervento pubblicato sul Giornale di Sicilia.

"C'è chi ha disegnato un ritratto, chi ha composto una poesia e chi - come la giovane Ester - ha preferito cimentarsi con un testo d'analisi. Leggere le composizioni di questi ragazzi mi ha riportato indietro, all'adolescenza. Grazie a quei lavori ho sentito forte l'abbraccio di mio padre. L'ho sentito ancora una volta a me vicino. E se questo è il sentimento di un figlio che s'è visto strappare un genitore da quel cancro immondo chiamato mafia, da uomo di questa terra, e da padre, non posso che commuovermi di fronte alla sensibilità e all'intelligenza delle nuove generazioni. Ed è il miglior segnale di speranza per un riscatto definitivo dal giogo mafioso", prosegue.

"Nel ricordare mio padre, dunque, i ragazzi del Parlamento della Legalità ci hanno mostrato il miglior percorso da compiere: la consapevolezza, la ricerca, la passione per l'onestà, l'integrità morale e l'impegno sociale" - sostiene Burrafato - Ed io, ancora una volta, sento e vivo l'orgoglio di essere il figlio del maresciallo, ucciso dalla mafia, ma vivo e presente nel ricordo di chi lo ha amato ed ha imparato a conoscerlo".

(ANSA).