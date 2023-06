Banca d'Italia: economia in Sicilia cresce come Italia

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - "L'economia in Sicilia cresce come in Italia, con un andamento che non è uniforme temporalmente e nemmeno per settori. La crescita ha consentito di recuperare quasi completamente la perdita di prodotto connessa con la pandemia". Lo dice Emanuela Alagna, direttore della sede banca d'Italia di Palermo in apertura della presentazione a Palermo del rapporto annuale sull'economia della Sicilia.

Dopo la robusta crescita della prima parte del 2022 - è scritto nel rapporto - l'economia siciliana ha comunque rallentato, condizionata dal portarsi delle tensioni geopolitiche , dal forte aumento dell'inflazione (l'aumento dei prezzi al consumo in Sicilia) e del peggioramento delle condizioni di finanziamento. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale, nel 2022 l'attività economica in Sicilia è aumentata del 3,7 per cento, in linea con la media nazionale. (ANSA).