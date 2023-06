Arrivati 696 migranti a Lampedusa, 2.069 ospiti in hotspot

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 GIU - Sono 696 i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa. Quattordici, con un minimo di 27 persone e un massimo di 133, i barchini che sono stati agganciati o soccorsi nelle acque antistanti all'isola o in area Sar. Ieri, sull'isola, con 26 diverse carrette erano giunti invece 1.292 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, nonostante i continui trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento, all'alba, c'erano 2.069 ospiti. Sono 183 migranti che la polizia scorterà sul traghetto Cossydra che farà rotta per Porto Empedocle. E per la serata, con la motonave di linea Galaxy, lasceranno Lampedusa altre 200 persone. (ANSA).