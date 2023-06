Scenari, apre con Mentana e tra gli ospiti Manzini e Veltroni

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Al via il festival Scenari, narrazioni del presente, dall'1 al 30 luglio a Modica. Per cinque fine settimana, i luoghi storici della città saranno lo scenario di incontri dedicati al dibattito critico su temi cruciali della contemporaneità, come l'educazione alle relazioni, l'innovazione responsabile, la giustizia, la sostenibilità. Promosso da Mondadori BookStore Modica, con la direzione di Piera Ficili e la collaborazione di Babel Agency e la Scuola Holden, il festival si apre con una lezione di Enrico Mentana dedicata all'informazione in tempi di guerra, introdotta dal giornalista Salvatore Cannata.

Tra gli ospiti Antonio Manzini, Giovanni Caccamo, Daniele Mencarelli, Pif, Walter Veltroni, Stefania Andreoli, Stefania Aphel Barzini, Flavia Cercato, Vera Gheno e Lidia Ravera.

Scenari vuole porsi come un'occasione per riscoprire la lentezza e immaginare narrazioni alternative e orizzonti futuri. È proprio sull'arte del raccontare che la rassegna insiste, riprendendo l'idea di Roland Barthes che "presente in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le società, il racconto comincia con la storia stessa dell'umanità".

Tra gli altri incontri quello con Mario Giordano con Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie (Rizzoli). A chiudere il festival saranno Malika Ayane, che si racconterà a partire dal libro Ansia da felicità (Rizzoli) e Fabio Genovesi, con Oro Puro (Mondadori). (ANSA).