Nations award Taormina con il premio Oscar F. Murray Abraham

(ANSA) - TAORMINA, 28 GIU - Tutto pronto per la 17esima edizione del Nations award a Taormina: il premio cinematografico delle Nazioni che si terrà nella Perla dello Ionio dal 7 al 9 luglio.

Quest'anno sul red carpet sfileranno F. Murray Abraham, premio Oscar e Golden Globe per il ruolo in Amadeus di Miloš Formas, e reduce dalla seconda stagione della pluripremiata serie tv 'The white lotus' girata a Taormina. L'attore statunitense riceverà il Nations award per la sua carriera che lo ha visto protagonista in celebri film come 'Tutti gli uomini del presidente', 'Il nome della Rosa', 'Scarface' o 'Scoprendo Forrester'.

Prevista anche la presenza di Raoul Bova e Kasia Smutniak e del produttore Domenico Procacci, fondatore di Fandango. Ci sarà spazio anche alla fiction internazionale con gli attori Kerem Alisik e Hilal Haltinbilek, protagonisti della serie tv 'Terra Amara' nei ruoli, rispettivamente, di Züleyha Altun e Ali Rahmet Fekeli.

Madrina della manifestazione sarà Gaia Girace, che ha iniziato la sua carriera giovanissima interpretando il ruolo di Lila Cerullo nelle prime tre stagioni della fortunata serie tv 'L'amica geniale' e che riceverà, dal presidente del Nations award Michel Curatolo, il premio Thinkingreen Award Next Generation, come miglior attrice rivelazione per la serie 'The Good Mothers', che ha vinto la sezione Berlinale Series alla 73/sima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

La serata di gala si terrà chiuderà la manifestazione al Teatro greco di Taormina. E' in programma domenica 9 luglio alle 20.30 e a condurla, anche quest'anno, saranno l'attrice Barbara Tabita e il giornalista Andrea Morandi. (ANSA).