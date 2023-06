Concerto Filarmonica della Scala omaggia la Callas a Noto

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - L'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano celebra il centenario della nascita di Maria Callas con un grande concerto che si terrà il 9 luglio alle 21:30 davanti alla scalinata della Cattedrale di Noto, capitale del barocco e patrimonio dell'Unesco. Diretta da Robert Trevino, una delle orchestre più apprezzate al mondo, interpreta due celeberrime pagine del repertorio sinfonico romantico, l'"Italiana" di Mendelssohn e la 7° di Beethoven e omaggia la divina Maria Callas, con l'Ouverture dalla Norma e l'aria "Casta Diva". L'evento, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Noto, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana, è ideato e prodotto da Mediatica in collaborazione con l'Associazione Concerti Città di Noto.

"Il sindaco di Noto, Corrado Figura, si è impegnato a fondo per ospitare e promuovere questo importante appuntamento musicale - spiega l'organizzatore Gianni Filippini - Di grande supporto anche il sostegno di diverse aziende che hanno investito sul concerto. Questo progetto è la continuazione di una visione che ha garantito a Noto di diventare un brand celebrato in tutto il mondo. In uno scenario suggestivo quale la scalinata della Cattedrale duna delle orchestre più importanti del pianeta offrirà al pubblico presente un programma di straordinaria bellezza".

Un palcoscenico incastonato tra le architetture di Palazzo Ducezio e della Chiesa di San Nicolo', ospiterà l'organico dei 65 Maestri della Filarmonica della Scala, diretti da Robert Trevino. Soltanto 700 persone potranno seguire il concerto dal vivo accomodandosi ai piedi della scalinata della Cattedrale in un ambiente esclusivo e di particolare suggestione accedendo anche ad un pacchetto che include biglietto di ingresso, welcome drink, cena post evento e catalogo della serata. (ANSA).