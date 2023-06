Ars approva manovra bis e proroga commissari ex Province

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - L'accordo di maggioranza raggiunto ieri nel vertice convocato dal presidente Renato Schifani, che ha sbloccato l'emendamento del governo per i ristori finanziari ai Comuni dove insistono parchi e siti archeologici, ha dato un'accelerazione ai lavori dell'Assemblea regionale. Sala d'Ercole stamani ha approvato il collegato alla finanziaria, che contiene anche i fondi per i forestali saltati dopo l'impugnativa del CdM delle norme coperte con i fondi per lo sviluppo e la coesione, e ha dato il via libera, col voto finale, anche alla proroga dei commissari nelle ex Province fino al 31 dicembre del prossimo anno nelle more della riforma per il voto diretto degli organismi, alla legge-voto sul dimensionamento scolastico e sulle farmacie rurali. (ANSA).