XVI Symposio Cotec Europa, aperti i lavori a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - Aperto a Palermo il XVI Symposio Cotec Europa: l'"Innovazione nella finanza sostenibile" è il tema centrale dell'incontro annuale istituzionale tra le Fondazioni per l'Innovazione d'Italia, Portogallo e Spagna.

L'evento si svolge nel teatro Massimo. Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a seguire la relazione del presidente dell'Assembla regionale siciliana Gaetano Galvagno e del governatore della Sicilia Renato Schifani. Attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re di Spagna Filipe VI e il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Interverrà il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

All'evento Cotec Europa, in corso a Palermo, è presenta anche il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

A dare il saluto i general manager di Coteco Italia Gianfranco Ruta, di Cotec Spagna Jorge Barrero e di Cotec Portogallo Jorge Portugal.

A dialogare di finanza sostenibile Clara Raposo della Banca del Portogallo, l'amministratore delegato di CdP Dario Scannapieco ed Helena Vines, presidente della piattafoma Ue della finanza sostenibile. In mattinata interverrà il commissario Ue per gli Affari economici Paolo Gentiloni, a seguire un panel con il presidente di Intesa San Paolo Gian Maria Gros-Pietro, il chairman di Millennium Bcp Nuno Amado e il presidente e ceo di Acciona Josè Manuel Entrecanales. (ANSA).