Al via l'operazione 'Mare Sicuro' della Guardia Costiera

(ANSA) - PALERMO, 27 GIU - Prende il via l'operazione estiva "mare sicuro 2023" della guardia costiera che, fino al 17 settembre, vedrà impegnati donne e uomini in servizio su tutti gli uffici marittimi presenti sul territorio nazionale.

La direzione marittima della Sicilia occidentale di Palermo anche quest'anno ha predisposto un dispositivo operativo che prevede un intenso utilizzo delle risorse disponibili allo scopo di garantire il regolare utilizzo della fascia costiera di giurisdizione (da Cefalù a Gela, comprese le Isole di Ustica, Arcipelago delle Isole Egadi, Pantelleria e Lampedusa) e che vedrà impiegati 18 gommoni e 15 motovedette, oltre al dispiegamento sul territorio di circa 250 militari.

L'estate, infatti, rappresenta il momento di massima fruizione delle spiagge e del mare da parte della collettività ed il personale della guardia costiera è chiamato in prima persona a garantire lo svolgimento sereno e sicuro delle attività balneari intervenendo, se necessario, per censurare e reprimere condotte illecite nonché assicurare la fruizione del mare e delle attività balneari in totale sicurezza e tranquillità, prevenendo eventuali incidenti in mare e lungo i litorali.

I militari della guardia costiera procederanno per tutto il periodo estivo ad effettuare controlli sia in mare che a terra, mirati alla prevenzione degli incidenti, nonché all'accertamento di eventuali violazioni in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia dei bagnanti, repressione dei comportamenti illeciti in materia di pesca, diporto, ambiente e demanio marittimo. Particolare attenzione sarà data alle Aree Marine Protette, a tutela del prezioso patrimonio naturalistico marino-costiero che rappresentano.

Anche quest'anno i diportisti potranno contare sul rilascio del "Bollino Blu", che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di "autotutela" ai fini della sicurezza.

I cittadini potranno segnalare eventuali situazioni di pericolo e richieste di soccorso in mare e sulle spiagge mediante la composizione del numero blu 1530 o del numero unico di emergenza 112, gratuiti sia dai cellulari che da rete fissa ed attivi 24h al giorno per tutto l'anno. (ANSA).