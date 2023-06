Istat:scrivere con i numeri, corso di formazione per giornalisti

(ANSA) - PALERMO, 26 GIU - Si svolgerà domani a Palermo la quarta edizione del corso di formazione rivolto ai professionisti della comunicazione organizzato dall'Istat sull'informazione statistico-quantitativa in campo sociale, economico e ambientale. È prevista una giornata di formazione per presentare i principali strumenti di conoscenza, comprensione e ricerca dei dati e delle fonti statistiche con l'obiettivo di facilitarne il trattamento e l'utilizzazione da parte dei giornalisti.

Nel corso del seminario - che si svolgerà a partire dalle 9 nella chiesa di San Mattia dei Crociferi in via Torremuzza, 18/B - ricercatori e dirigenti di ricerca Istat presenteranno i passaggi indispensabili per arrivare al prodotto informativo partendo dagli strumenti statistici di base e dal dato grezzo attraverso il sito dell'Istat, le banche dati, i sistemi di data visualization.

È prevista la partecipazione, fra gli altri, del direttore generale dell'Istat Michele Camisasca. I lavori si apriranno con i saluti del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli.

Per l'Istat parteciperanno Antonella Bianchino, Giuseppe Stassi, Michela Troia, Giuseppe Lecardane, Maria Antonietta Liguori, Agata Madia Carucci, Salvatore Vassallo, Michele Ferrara. In programma anche gli interventi di Girolamo D'Anneo, responsabile Studi e ricerche statistiche del Comune di Palermo e di Antonio Giordano per Milano Finanza.

Il seminario è accreditato dal sistema della formazione continua obbligatoria professionale dei giornalisti e rilascerà crediti formativi.

Per iscriversi occorre utilizzare la consueta procedura attraverso il portale dedicata alla formazione dell'Ordine dei giornalisti cercando l'evento per data, luogo o titolo, https://www.formazionegiornalisti.it (ANSA).