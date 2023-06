Prorogata mostra Rizzuti al Muceb di Burgio

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - La mostra di sculture 'Le mille forme dell'anima' dell'artista Salvatore Rizzuti esposta presso il Muceb (Museo della Ceramica di Burgio) sarà prorogata fino al 15 settembre 2023. Ad annunciarlo sono il curatore della mostra, Vito Ferrantelli ed il Sindaco, Vincenzo Galifi.

Nelle sale del Muceb, dal novembre 2022, sono esposte trentotto opere, in legno, terracotta e bronzo, di medie e grandi dimensioni. A corredo della mostra un elegante catalogo edito dall'Istituto Poligrafico Europeo. Nelle iniziative a supporto della mostra si segnala una brochure che ha segnato l'inizio di una stretta collaborazione tra i musei civici di Burgio e Caltabellotta.

Salvatore Rizzuti, già docente di scultura presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo, è un artista intimamente connesso alla memoria ancestrale del suo paese natio, Caltabellotta, luogo evocativo dell'universalità di mito e simbolo. Nel suo modo di intendere e fare scultura sono coniugate e convivono in stretto connubio tradizione e contemporaneità, entrambe fondamentali per rappresentare quella bellezza ideale che, elevando le suggestioni dell'uomo, permette all'artista di emozionarsi e di emozionare.

Sarà possibile visitare l'esposizione dal martedì alla domenica dalle h. 9.00 alle h.13.00 e dalle h. 15.00 alle h.

19.00.